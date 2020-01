Ecco come è oggi Man Lo, la simpatica concorrente cinese del GF 2006

Le esperienze in TV

Forse non tutti sanno che Man Lo è laureata al DAMS di Roma come regista cinematografica. ma la sua popolarità l’ha raggiunta con il Grande Fratello. Appena uscita dalla casa è stata protagonista di uno spot con Claudio Amendola ed è stata inviata di Striscia la Notizia. Poi sono arrivate anche le prime esperienze cinematografiche. (Credits photo: Instagram/manlozhang)