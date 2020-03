Ha 73 anni ed è diventata una fitness model da prendere come esempio

Non è mai troppo tardi per perdere peso ed essere felici. La testimonianza vivente si chiama Joan MacDonald e abita in Canada. La donna, raggiunta l'età di 70 anni, ha cambiato completamente la sua vita, seguendo una dieta equilibrata e iniziando a fare yoga e pesi. Grazie all'aiuto della figlia Michelle, Joan ha perso la bellezza di 50 kg in soli 3 anni e ora è una persona diversa, non solo più magra, soprattutto più felice.

La 73enne era in una casa di cura, si muoveva poco e prendeva molte medicine. Sua figlia, preoccupata per la salute della madre ha iniziato ad aiutarla con un programma ad hoc. Joan ha capito che non poteva più continuare in quel modo e ha cominciato con determinazione a seguire i consigli di Michelle.

La trasformazione è incredibile. Sfoglia la gallery per vedere il cambiamento.

(Credits photo: Instagram/trainwithjoan)