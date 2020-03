Insalata o torta? Guarda questi "dolci" capolavori

Ben Cullen, 28 anni, è un artista. Ma non un artista con pennello e tela, è un artista delle torte. La sua attività, The BakeKing, è un vero e proprio atelier, dove ogni giorno vengono sfornate meravigliose torte e fantastici dolcetti creativi. Le sue sono torte a illusione ottica che sembrano quello che non sono, iperrealistiche, ma che al gusto sono formidabili.

Nascono così torte a forma di bicchiere d'acqua, che una volta tagliate nascondono strati di cioccolato e Pan di Spagna. Oppure a immagine e somiglia di personaggi famosi e non, animali e cartoni animati. Ben è davvero bravissimo.

Sfoglia la gallery per vedere alcuni dei suoi lavori.

(Credits photo: Facebook/The BakeKing)