Fotografo di matrimoni in quarantena realizza un album di nozze con i Lego

In questo periodo di quarantena sono tanti i liberi professionisti che purtroppo non possono lavorare. Tra questi ci sono, ad esempio, i fotografi che lavorano alle cerimonie: a causa del lockdown non è possibile celebrare i matrimoni e dunque queste persone si ritrovano senza un’occupazione. Di fronte a questa situazione difficile, però, c’è chi non ha perso il sorriso e continua ad andare avanti con ottimismo: stiamo parlando di Chris Wallace, un fotografo inglese che in questi giorni di isolamento si è divertito a realizzare un vero e proprio album di nozze con i Lego!

Il professionista ha condiviso le foto che ha scattato sul suo blog e il risultato è davvero incredibile: Chris ha infatti ricostruito con i Lego tutte le fasi della cerimonia, dimostrando di essere anche un ottimo wedding planner! Le foto stanno facendo divertire tutti sui social e lanciano anche un messaggio positivo: non bisogna mai smettere di sorridere, neanche nei periodi di difficoltà.

Sfoglia la nostra gallery per saperne di più!

Credits: carpediemphotographycheshire.co.uk