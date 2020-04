Il possibile stop dei contagi secondo l'ONS

È una domanda che ci facciamo da quando è iniziata l'emergenza: quando si arriverà allo stop dei contagi in Italia? Come sappiamo tutti, il Governo è la prese con la fase 2, quella della convivenza con il virus, per capire quali saranno le attività che torneranno alla normalità. La ripresa nel nostro Paese sarà graduale e diversa da Regione a Regione. L’Osservatorio nazionale sulla Salute ha analizzato i dati dei contagi e dei decessi - forniti quotidianamente dalla Protezione Civile - per stilare una lista delle Regioni che usciranno prima dall'emergenza, registrando con contagi zero. Attenzione: sono presenti le regioni che è possibile conteggiare con i dati ricevuti.

E così, la Basilicata e l’Umbria potrebbero arrivare a zero contagi già domani 21 aprile, mentre Lombardia e Marche, il 28 giugno e 27 giugno, rispettivamente. Questo non vuol dire che la crisi sanitaria sarà finita e si potrà uscire di casa come se nulla fosse successo. I dati sono solo una proiezione, resa possibile dall'andamento dei contagi dall'inizio della pandemia. Le misure di isolamento dovranno continuare, ma almeno ci stiamo avvicinando a un momento più disteso.

Come afferma il Dott. Solipaca, Direttore dell'Osservatorio, è giusto sottolineare che: "L’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane ha effettuato una analisi con l’obiettivo di individuare, non la data esatta, ma la data prima della quale è poco verosimile attendersi l’azzeramento dei nuovi contagi e si basa sui dati messi a disposizione quotidianamente dalla Protezione Civile dal 24 febbraio al 17 aprile".

Sfoglia la gallery per conoscere il giorni del possibile contagio zero in alcune regioni italiane.