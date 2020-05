6 curiosità su "Jem e le Holograms" che forse non sai

Ci sono cosa che non si scordano mai... come i cartoni animati che da bambini ci tenevano compagnia. Alcuni sono rimasti nei nostri cuori. Tra questi c'è sicuramente "Jem e le Holograms". Nata in America nel 1985, qui da noi arrivò nel marzo del 1987 e conquisto il cuore delle bimbe più rock.

La storia si concentra su un gruppo di ragazze che si trasforma in una girl band grazie a un computer in grado di farlo. Da qui le tante avventure e amori, ma anche litigi e arrabbiature... proprio come avviene in una band. Le puntate hanno tenuto incollati allo schermo tantissimi giovani... ma siamo sicuri che sapete proprio tutto tutto su "Jem e le Holograms"?

Sfoglia la gallery per conoscere 6 curiosità che forse non sapevi.