Se la "Morte" avesse Instagram, le sue foto sarebbero così

Se la Morte avesse un account Instagram come sarebbero le sue foto? Probabilmente farebbe le stesse cose che facciamo noi, indossando un tunica nera con cappuccio e portando sempre con sé un'ascia. Una pagina Facebook, dal nome Horror Mania, ha postato alcune foto della vita "normale" della Morte.

Ci sono scatti che la ritraggono in riva al mare, mentre mangia un gelato e controlla la spiaggia da una colonnina di emergenza. Il risultato è davvero esilarante e gli scatti sono piaciuti tantissimo: il post ha totalizzato, infatti, molti like e condivisioni.

I commenti degli utenti sono arrivati prestissimo. Qualcuno ha detto che si identificava nelle foto, soprattutto in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo. Altri, invece, hanno ironizzato, scrivendo: "In effetti è un tipo che ama girare per il mondo".

Sfoglia la gallery per vedere le immagini più "terrificanti".

(Credits photo: Facebook/Horror Mania)