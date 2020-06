Buon compleanno Johnny Depp: oggi il sex symbol compie 57 anni

Oggi, 9 giugno, Johnny Depp compie 57 anni. Uno degli attori più belli e talentuosi di sempre raggiunge così un traguardo importante. La sua vita è stata costellata da grandi successi e anche da qualche battuta di arresto, come la causa per diffamazione intentata alla ex Amber Heard, che lo ha accusato di comportamento violento.

Una star controversa e problematica, dotata di un fascino maledetto che non ha eguali nel mondo dello spettacolo. Di tutto questo, Johnny ha fatto un vero e proprio stile di vita. Accanto ha sempre avuto ragazze bellissime: da Kate Moss a Winona Ryder a Vanessa Paradis, dalla quale ha avuto due figli. Nella sua carriera, oltre a ricevere grandi riconoscimenti sia nel campo del cinema che in quello della musica, l'attore ha avuto problemi di alcol e droga, ha sofferto di depressione ed è stato sull'orlo della bancarotta.

Non dimenticheremo mai uno dei primi ruoli che lo ha portato al successo, "Edward mani di forbice", a cui sono seguiti "Buon compleanno Mr. Grape" con un giovanissimo Leonardo DiCaprio e "Paura e delirio a Las Vegas". Un nome importante per la cinematografia mondiale che fa ancora parlare di sé.

Tanti auguri Johnny! Sfoglia la gallery per vedere le foto più belle.