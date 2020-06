Cerca il tuo sosia: l'ultima sfida di TikTok che sta facendo il giro del mondo

Le sfide social sono sempre spettacolari... ma questa ha dell'incredibile. Un utente di TikTok, dal nickname swole_dds, ha chiesto al popolo della rete di farsi un video, di trovare il suo sosia e di postare il confronto. Beh, per alcuni la somiglianza è davvero incredibile, non solo nei tratti somatici, ma anche nel look.

Si dice che ci siano 5 gemelli mai conosciuti al mondo per ogni persona e TikTok racchiude una community di 500 milioni di utenti... impossibile non trovare il proprio doppio.

Sfoglia la gallery per vedere le somiglianze che lasciano a bocca aperta.

(Fonte: BoredPanda)