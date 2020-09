Ecco come far mangiare tutto ai bambini: creare piatti spettacolari

Convincere i propri figli a mangiare tutto (verdure comprese) è una delle imprese più ardue per molti genitori. Ma c’è qualcuno che si è inventato una vera e propria arte per rendere a dir poco irresistibili le proprie preparazioni in cucina.

È il caso di una mamma giapponese, Etoni Mama, che sta diventando una vera celebrità sui social per gli splendidi piatti realizzati per i suoi tre figli di 12, 10 e 8 anni.

Anche se non ha alcuna preparazione artistica alle spalle e ha poco tempo a disposizione (perché fa anche la maestra d’asilo), questa mamma di Tokyo è una vera maestra del kyaraben, ovvero l’arte del presentare cibo in modo divertente, rappresentando personaggi di film e persone reali.

Per preparare un piatto complesso impiega circa un'ora. Ma i commenti positivi che riceve da adulti e bambini da ogni angolo del mondo la invogliano a continuare.

Sfoglia la gallery per vedere alcuni dei suoi piatti più spettacolari!