Ecco chi è Filippo, il 19enne eletto il più Bello d’Italia

Domenica sera a Saint-Vincent è stato eletto “Il più Bello d’Italia”, ossia il ragazzo che rappresenta al meglio la bellezza maschile italiana. L’edizione del 2020 è stata vinta da Filippo Gualandi, giovane modello che si è descritto così: “Mi piace mettermi in gioco e provare nuove esperienze, per cui mi sono iscritto al concorso – ha detto - Sono una persona solare, socievole e umanamente disponibile, ma con tanta grinta per affrontare tutto”.

Credits: instagram.com/filippogualandi00