8 foto del passato che immortalano momenti unici

La storia del passato ci insegna tantissimo del presente. Quello che è successo ieri ci guida oggi, nelle scelte da fare, nel cammino da percorrere, negli errori da non commettere. La storia non è un semplice susseguirsi di fatti nel tempo, la storia non è solo una materia a scuola... la storia siamo noi, e più la conosciamo, più facciamo luce su quello che ci accade oggi.

Ecco perché bisogna darle il peso che merita. Grazie all'aiuto delle fotografie dell'epoca, possiamo scoprire molto su noi stessi e sui nostri ricordi, quelli collettivi. Sfoglia la gallery per vedere tutti i momenti più significativi della nostra umanità.

(Fonte: curioctopus)