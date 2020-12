Le straordinarie creazioni di una make-up artist: gli occhi come opere d'arte

Esistono persone che trasformano qualsiasi cosa in un'opera d'arte. Come nel caso di Tal Peleg, una truccatrice davvero talentuosa, che ha deciso di dipingere gli occhi come se fossero una tela. È così che nascono dei trucchi dalle atmosfere sognanti e fiabesche.

"Dipingo sulle palpebre e intorno agli occhi per mescolare arte e trucco, le mie passioni. Racconto storie e ispiro le persone, e la mia arte negli anni è diventata sempre più dettagliata e stimolante", ha detto Tal.

