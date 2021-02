La geniale soluzione di una moglie per vendere i suoi vestiti online... metterli al marito addormentato

Se hai molti vestiti da vendere online e un marito che dorme come un ghiro, cosa fai? Beh logico, trasformi il marito in una modella e pubblichi la foto sull'e-commerce. Questa è stata la trovata geniale di una donna delle Filippine, proprietaria di un negozio di abbigliamento. Con il Covid-19 anche lei ha dovuto abbassare la saracinesca della sua attività e si è data al commercio online. Per avere più seguito e, quindi, vendere di più ha escogitato questo divertente stratagemma.

Ha trovato il marito addormentato in una posizione perfetta e ha deciso di farlo "sfilare" con gonne, vestititi, top e maglie colorate. Ovviamente il malcapitato era all'oscuro di tutto... lui dormiva!

Siamo sicuri che molte donne useranno la loro dolce metà come modella o meglio... come manichino.

