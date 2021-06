Pose assurde che la gente si spara in pubblico

Esiste una pagina Instagram per ogni cosa ormai. Una particolarmente buffa è quella che raccoglie le pose assurde che assumono le persone in contesti pubblici, magari perché stanche o perché contorsioniste nell’animo, chi può dirlo. La pagina Instagram si chiama People Standing e raccoglie avvistamenti di persone in pose ambigue o assurde.

Avete presente quando si sta tanto in piedi o nella stessa posizione inizia a formicolare tutto e dobbiamo assolutamente muoverci per trovare una posizione "comoda". Solo che finite le posture normali, si inizia ad assumere pose tutt'altro che comode e ridicole da vedere!

Ne abbiamo selezionate alcune per voi. Tra chi si abbarbica al desk e chi fa squot a bordo strada, divertitevi a sfogliare la gallery!