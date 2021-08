I favolosi mondi in miniatura dell’artista giapponese Tatsuya Tanaka

Le miniature sono sempre affascinanti, soprattutto quando sono fatte con arte e creatività, oltre che con cura per i dettagli. Se volete vedere dei diorama davvero particolari, visitate il profilo Instagram di Tatsuya Tanaka, un artista giapponese che riproduce scene di vita reali e soprattutto ne inventa di molto fantasiose. La sua particolarità è quella di inserire oggetti della vita quotidiana, quindi in scala “normale” dentro le sue creazioni in miniatura: l’effetto è sorprendente grazie alla fantasia dell’autore.

"Vedere gli eventi quotidiani da una prospettiva in miniatura - ha spiegato l'srtista - può portarci a fare molti pensieri divertenti.Ho iniziato a creare i miei piccoli mondi e a valorizzarli attraverso le fotografie. Così sono nate le mie figure in stile diorama, circondate da necessità quotidiane".

Una macchina da cucire che diventa una pompa di benzina e un succulento pezzo di sushi diventa un diagramma a torta da inserire nel bel mezzo di una presentazione aziendale oppure un treno in arrivo alla stazione. Non riuscite a immaginarlo? Sfogliate la gallery e guardate tutti i dettagli di questi favolosi diorama.