La zanzara giapponese arriva in Italia e fa paura: ecco come riconoscerla

La zanzara giapponese è presente in Italia, avvistata più volte in Friuli Venezia Giulia. Il problema non è da sottovalutare perché può trasmettere malattie mortali come la Dengue, la la Chikungunya, la West Nile e l’encefalite giapponese. La zanzara giapponese punge anche di giorno e si nutre di sangue umano; ha una forte capacità adattiva e vive sia in città che in campagna o in ambienti boschivi. L’allarme è stato raccolto da La Repubblica con un'intervista della veterinaria Annapaola Rizzoli, che ha affermato che “si tratta della terza specie più invasiva al mondo tra le zanzare ed è nella top cento di tutte quelle più invasive”. Il timore è quello che la sua presenza si espanda anche all’area occidentale del Nord Italia, visto che ha dimostrato grande adattività e la capacità di svilupparsi in contenitori di acqua stagnante. La sua pericolosità è legata alla trasmissione dei virus a cui abbiamo accennato sopra; per questo motivo occorre prendere subito delle precauzioni: “non lasciare aperti i contenitori che possono colmarsi di acqua, non accatastare materiali, usare le reti antizanzare, vuotare e capovolgere gli annaffiatoi, mantenere pulite le aree in cui si vive”, suggerisce la dott.ssa Rizzoli. Sarebbe opportuno anche procedere con una massiccia disinfestazione prima che si diffonda sul nostro territorio.

Nel frattempo sfogliate la gallery per identificare i diversi tipi di zanzara: quella più comune, la zanzara tigre, la zanzara giapponese e infine il pappatacio.