E se i personaggi immaginari diventassero realtà, che faccia avrebbero?

L’artista turco Hossein Diba, è un giovane appassionato di arte digitale. Con il suo computer riesce a riprodurre le fattezze di chiunque in 3D. Le sue opere più popolari e fantasiose sono sicuramente quelle che traggono spunto da personaggi di fantasia. Diba prova a immaginare che faccia avrebbero nella vita reale e ne costruisce dei fedelissimi modelli 3D. Curioctopus ne ha recentemente parlato, evidenziando i suoi personaggi migliori.

Dal suo profilo Instagram si vede a colpo d’occhio che è un appassionato dei Simpson perché ha riprodotto quasi tutti i personaggi del cartone creato da Matt Groening. da Homer, a Ned Flander, passando per Milhouse e altri personaggi minori. Ci sono poi tantissime riproduzioni dei personaggi di film fantasy e anceh di videogiochi come Super Mario Bros. Non mancano, infine, i personaggi di alcuni classici Disney come Toy Story o Aladin; tutti ci siamo chiesti che faccia avrebbero se li incontrassimo per strada; sfogliate la gallery per scoprirlo.