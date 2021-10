Don Cosimo Schena: ecco chi è il “prete-poeta dell’Amore"

Don Cosimo Schena è prete da ormai 13 anni, oggi è in servizio in una parrocchia della periferia di Brindisi, ma è ormai famoso in tutta Italia, anche grazie all'aiuto dei social. Il don è presente su tutti i social: Instagram, Facebook, perfino TikTok e fa incetta di like su tutte le piattaforme, arrivando a conquistare anche Spotify dove declama le sue poesie che gli hanno fruttato ad oggi 6 milioni di ascolti. Intervistato da Vanity Fair, ha raccontato l’inizio della sua vocazione: «Frequentavo la parrocchia e davanti ai miei occhi avevo un bell’esempio di prete, Don Adriano, che mi incuriosì e mise in discussione il mio desiderio di avere una famiglia numerosa. Ero molto combattuto, ma durante la Giornata Mondiale della Gioventù ebbi la “chiamata”, così presi la forza e il coraggio di scegliere ed entrai in seminario». Si è poi laureato in Filosofia, sviluppando la sua passione per la poesia che lo ha aiutato a guadagnare consensi sui social.

Dai social è arrivato fino in libreria con il libro “L’amore Vola”, edito da Herkules Editore, una raccolta di poesie inedite sulla forza dell’amore in tutte le sue manifestazioni. L’amore di cui lui parla è certamente quello per Dio, ma ognuno può declinarlo come desidera. Insomma bello e affascinante, forse anche per il suo aspetto il prete poeta ha riscosso tanto successo. Sfoglia la gallery per vedere chi è Don Cosimo Schena