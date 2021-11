Come sarebbero le star se la chirurgia estetica non esistesse?

Hidreley Diao, l’artista appassionato di intelligenza artificiale colpisce ancora e questa volta ci ha mostrato come potrebbero apparire alcune celebrities se non avessero fatto ricorso alla chirurgia plastica : indovinate? Spesso sarebbero meglio di come sono in realtà! Tra i tanti volti messi a confronto troviamo quello di Britney Spears che a soli 39 anni ha già chiesto aiuto al bisturi per qualche ritocchino, ma forse non ne avrebbe avuto bisogno...Tra i confronti più impietosi c’è quello di Madonna che vediamo oggi con delle labbra che non sono certo quelle originali di cui era stata equipaggiata da madre natura. Una delle immagini più impressionanti è quella di Michael Jackson che fece un ricorso massiccio alla chirurgia estetica, anche a causa di una malattia della pelle che gli causava alcune macchie bianche, motivo per cui si era convinto a schiarire definitivamente il colore della sue pelle. Un'altra celebrità che oggi sarebbe diversa è John Travolta che oggi a causa della chirurgia plastica ha acquisito dei lineamenti leggermente più duri, allontanandosi dall’immagine che avevamo del ragazzo di “La febbre del sabato sera".

Tra le immagini create digitalmente da Hidreley Diao, c'è anche la stilista Donatella Versace che senza chirurgia sembrerebbe una signora qualsiasi avanti con l’età, mentre oggi siamo abituate a vederla con delle labbra di dimensioni “importanti”.

Sfoglia la gallery per scoprire come potevano essere le star senza l’aiuto della chirurgia plastica. Meglio o peggio secondo voi?