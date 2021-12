Manny: il gatto mago dei selfie

Si chiama Manny, è un gatto e ama le pose e fotografarsi in tutta la sua bellezza. Un gatto da selfie insomma. Lo possiamo ammirare mentre si fotografa davanti a tramonti mozzafiato e paesaggi innevati, è un vero esperto del settore autoscatto. Ovviamente un gatto così non poteva non avere un profilo Instagram super apprezzato. Lo potete trovare con lo username @yoremahm, qui il suo padrone ha raccolto tutti i suoi migliori scatti che gli hanno fatto guadagnare oltre 600 mila follower. Sfoglia alcune dei suoi migliori selfie in gallery!