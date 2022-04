Abbiocco post pranzo? Ecco 5 trucchetti per evitarlo

Alzi la mano a chi non si chiudono gli occhi dopo pranzo? Le ragioni del sonno dopo i pasti sono molteplici e principalmente la ragione va ricercata nel ritmo circadiano: verso l’ora di pranzo si abbassa la produzione di cortisolo e si alza quella di melatonina, quindi l’energia cala. In più se ci mettiamo la digestione che sottrae sangue al cervello, ecco che l’istinto è quello di “spegnere tutto”. Un recente articolo di GQ, ha proposto però alcune semplici regole da rispettare per provare a combattere la voglia di sonnellino, ve le riassiumiamo.

Evitare i cibi pesanti e prediligere i carboidrati complessi come i cereali integrali che hanno un rilascio lento di energia che ci aiuta a sostenerci a lungo termine. Prediligere le fonti proteiche prive di grassi come quelle vegetali o il pesce, ma vanno bene anche le carni bianche o i formaggi freschi, verdure ricche di fibre oltre che di acqua. Purtroppo è sconsigliato il quartino di vino o qualsiasi altro alcolico che in effetti, mette sonno.

