Insegnante cacciato da scuola: con i troppi tatuaggi spaventa i bambini

Quando pensiamo ad un insegnante lo immaginiamo con la faccia pulita e vestito in modo sobrio, Sylvain Helaine invece, è un maestro molto particolare: ha il volto e il suo corpo ricoperti di tatuaggi. Persino la lingua e gli occhi sono pieni di inchiostro: i bulbi, infatti, sono completamente neri e questo gli dona un aspetto inquietante. Lui ha lavorato per anni in alcune scuole del Regno Unito e della Francia. Helaine per i suoi tatuaggi ha speso circa 52.000 sterline e il risultato è stato di guadagnarsi il nomignolo di “insegnante più terrificante del mondo” e in più è stato allontanato da alcune classi. A Sylvain è stato vietato di insegnare ai bambini al di sotto dei sei anni, perché ritenuto “troppo spaventoso”. Il divieto è arrivato dopo che un bimbo di tre anni, avendolo visto, ha fatto un incubo e lo ha riferito spaventato ai genitori. L’uomo si difende spiegando che il suo aspetto “diverso” può essere considerato un insegnamento: “I bambini che mi vedono imparano la tolleranza verso gli altri. Una volta adulti, è meno probabile che diventino razzisti e non guarderanno alle persone disabili come se fossero parte di un circo”. Sfoglia la gallery per vedere quanto è “spaventoso” l’aspetto del maestro tatuato dagli occhi neri.