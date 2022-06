Le foto sexy di Clizia Incorvaia a Lampedusa

Clizia Incorvaia si è concessa qualche giorno di vacanza in una delle isole più belle del nostro Paese e forse del mondo: Lampedusa. Qui, insieme al compagno Paolo Ciavarro, a loro figlio Gabriele e alla figlia Nina (avuta però da Francesco Sarcina) Clizia si dedica a relax e reel, come ogni influencer che si rispetti. Tutti contenti, anche i fan che ricevono in dono qualche scatto hot, oltre alle molte pose d’amore della coppietta. In barca si concedono tuffi, bacini e una buona pastasciutta. Sfoglia la gallery per vedere le immagini della vacanza a Lampedusa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)