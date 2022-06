Kim Kardashian: per i 9 anni della figlia jet privato e campeggio con le amichette

A 9 anni di solito si festeggia il compleanno con una torta in famiglia o al massimo un gelato con gli amichetti, ma non se sei la figlia di Kim Kardashian e Kanye West! Per la primogenita North, mamma Kardashian ha organizzato un weekend di attività e festeggiamenti; il North Camp: una festa a tema natura, campeggio e attività sportive. La due giorni prevedeva un viaggio in jet privato con alcune amichette (sette), il jet era allestito a tema “wild” con ragnatele finte e tronchi per fare presagire quale sarebbe stato il mood della festa. Arrivati nella splendida location nel verde le bimbe sono state impegnate in attività di wakeboard, arrampicate sugli alberi e lancio con una fune sospesa nel vuoto. Dopo la giornata all'insegna dell’adrenalina le bimbe si sono rilassate in un campeggio su misura per loro: tante tendine all’interno di un salone, corredate di piccole lanterne. Kim Kardashian ha condiviso le tenere testimonianze sul suo profilo Instagram e ai fan è salita l’acquolina in bocca per una festa così!

Non è certo la prima volta che la famiglia organizza un party con i fiocchi per la piccola North, in piena pandemia di Coronavirus, due anni fa, la famiglia, non potendo viaggiare, aveva organizzato una festicciola nel ranch di papà Kanye West: qui la famiglia e i pochi invitati avevano potuto gareggiare sui go-kart, ammirare i fuochi d’artificio e fingersi cowboy per un giorno. Insomma alla famiglia Kardashian-West la natura piace proprio, anche se di lusso!

