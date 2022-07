6 coppie famose che sono tornate insieme dopo la rottura

Ben Affleck e Jennifer Lopez hanno sicuramente riscoperto il loro vecchio amore e sembra anche che si siano sposati a Las Vegas in gran segreto. I due si sono ritrovati 20 anni dopo, innamorati più di prima. Ma non sono gli unici ad aver ritrovato l’amore.

Un esempio celeberrimo sono Liz Taylor e Richard Burton. Tra tutti i mariti della diva, in effetti era difficile non trovare un doppione. Dell’attore di innamorò nel ‘62 durante le riprese di Cleopatra, si sposarono e divorziarono nel ‘74, per poi risposarsi e divorziare nuovamente un paio di anni dopo.

Tra e molla anche per Micaela Ramazzotti e il regista Paolo Virzì. La coppia si è sposata nel 2009, hanno fatto due figli e si sono sposati dopo 10 anni. Non sono stati molto lontani però, un anno dopo si sono rimessi assieme, con tanto di annuncio social da parte dell’attrice che ha postato una loro foto insieme con scritto “My Man”.

Pamela Anderson può contare anche lei su un fitto palmares di mariti. Ha sposato in seconde nozze Rick Salomon, Il matrimonio fu celebrato nel 2007 e durò 1 anno. Un ritorno di fiamme c’è stato ben 7 anni dopo, ma è durato solo 6 mesi, giusto il tempo di ricordarsi perché si erano lasciati.

Una coppia di bellissimi che si sono presi e lasciati è quella formata da Justin Timberlake e dell'attrice Jessica Biel. I due si erano messi insieme nel 2007, dopo quattro anni si sono lasciati ma subito si sono ripresi e sposati. Hanno due figli e stanno insieme ormai da una vita. "Siamo sposati, ma continuiamo a considerarci una priorità, a ritagliarci del tempo l'uno per l'altra. E facciamo insieme le cose che amiamo", hanno dichiarato.

Infine anche Katy Perry e Orlando Bloom sono stati protagonisti di un amore ballerino (almeno in passato). Nel 2017, i due avevano rilasciato un comunicato congiunto dicendo di aver deciso di prendersi una pausa, che sapeva di fine. La cantante, quasi tre anni dopo, ha raccontato che quello è stato tra i periodi più difficili della sua vita, ma alla fine la crisi si è risolta e insieme ora crescono la figlia Daisy Dove, nata ad agosto 2020.



