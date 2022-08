Giulia Bernardelli fa opere d’arte con il caffè

Giulia Bernardelli è un’artista mantovana che usa il caffè come inchiostro per i suoi acquarelli. Polvere di caffè, cacao, tazzine, foglie, fiori e frutta sono alcuni degli elementi che lei usa nelle sue opere dal carattere unico.

In un’intervista ha raccontato che oltre ad amare il caffè, ha molte altre passioni: il design, l’arredamento, i libri, la scrittura, le piante, i dolci e visitare le mostre. Tutti questi interessi confluiscono nella sua arte, visibile su Instagram (@Bernulia).

Sfoglia la gallery per vedere cosa si può creare con il caffè!