Mostra del cinema di Venezia 2022: Timothée Chalamet mezzo nudo incanta

C’è qualcuno che ha decisamente incantato tutti durante la sua passerella sul red carpet durante la settantanovesima Mostra del Cinema di Venezia e non è una donna come spesso capita, ma si tratta di Timothée Chalamet. Molto atteso dal pubblico, non ha deluso le aspettative e si è presentato con un look che sicuramente è rimasto impresso a tutti. Arrivato a Venezia per la presentazione di Bones and All di Luca Guadagnino, con cui aveva già lavorato in "Chiamami con il mio nome”, è apparso sul carpet serale con un look rosso sangue, firmato Haider Ackermann, che ha lasciato la schiena nuda alla mercè di fotografi e fan. Inarrivabile.

Insieme a lui la coprotagonista del film di Guadagnino, Taylor Russell, in abito verde smeraldo Balenciaga Couture.

Poi la padrona di casa, la madrina Rocìo Munioz Morales vestita da Alberta Ferretti (il secondo giorno di mostra), anche lei in rosso. Matilde Gioli con vestito Giorgio Armani Privé e occhi di ghiaccio (i suoi). Scelta appariscente anche per Nina Zilli in Rahul Mishra. Isabelle Huppert in total black è campionessa d’eleganza della quarta serata passerella, come ha decretato anche Vanity Fair. Infine Elodie si presenta elegante come non l’abbiamo mai vista, una vera dark lady.

