Il mondo della moda è sempre più inclusivo: Elisabetta Dessy sfila a 64 anni

Un tempo le modelle, come e più del calciatori, invecchiano presto e dovevano lasciare la carriera perché considerata inadatte al loro ruolo di indossatrici. Oggi la moda cerca di essere sempre più inclusiva e rappresentativa della (variegata) realtà.

L’esempio di Elisabetta Dessy: a 64 anni in passerella per la age diversity

Un esempio di moda che si fa inclusiva è la presenza di Elisabetta Dessy che è tornata a calcare le passerelle a 64 anni, a molti anni dal suo ritiro professionale come modella. Si chiama Age diversity ed è la tendenza della moda ad avere in passerella una rappresentante per ogni età, quindi anche modelle in là con gli anni.

Dessy nasce come campionessa di nuoto, poi notata da un'agenzia e finita in passerella per marchi del calibro di Missoni, Valentino, Armani e Versace. Negli anni 70/80 era una delle modelle italiane più celebri, ma ben presto la sua carriera terminò, come era consuetudine anni fa.

Il ritorno in passerella di Elisabetta Dessy

Prima ha sfilato insieme ad alcune modelle emergenti a piazza di Spagna per Valentino Haute Couture 2022 con indosso un argentato scintillante. Poi la top model italiana a 64 anni ha sfilato anche a New York, calcando la passerella di Puppets and Puppets Spring Summer 2023, con un abito sopra al ginocchio in trasparenza, i lunghi capelli biondi a incorniciare la sua bellezza al naturale, rughe comprese.

Prima di lei Isabella Rossellini sfilò a 64 anni

Ma la top Dessy non è la prima a sfilare alla sua età; prima di lei fu ci fu Isabella Rossellini, 70 anni oggi, tornata anche lei in passerella proprio a 64 anni come Dessy. E pensare che la Maison Lancôme, per la quale era il volto rappresentante da diversi anni, la licenziò, perché secondo loro “era troppo vecchia per far sognare le donne”. Nel 2016 però il brand beauty fece marcia indietro e Rossellini tornò a essere testimonial di un marchio beauty a 64 anni. Perché la bellezza non ha tempo.

Sfoglia la gallery per vedere Elisabetta Dessy che sfila, bellissima, a 64 anni.