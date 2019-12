12 consigli per migliorare i rapporti con chi ci circonda nel 2020

In questo nuovo inizio la parola d’ordine è: fiducia.

1. Non aspettarti il ​​peggio dal prossimo. In questo nuovo inizio la parola d’ordine è: fiducia.

2. Accetta le persone per come sono. Riconosci i loro limiti e imparerai a perdonare anche i tuoi. Abbiamo bisogno di un po’ di maturità e flessibilità.

3. Non esistono persone perfette. La perfezione? Impossibile. Ma ci sono difetti con cui puoi convivere, senza combattere.

5. Sii chiaro quando si tratta di fare complimenti e di dire cosa ti infastidisce. Se qualcosa ti urta, parlane. È l'unico modo per capire veramente qualcuno.