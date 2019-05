Belen prepara le nozze bis... in versione sexy

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme. E questa non è una novità. La cosa che non molti sanno è che, secondo i ben informati, la coppia ha intenzione di rinnovare le promesse e di sposarsi una seconda volta. E avrebbero già scelto il loro posto del cuore per farlo: Ibiza.

Ed è proprio nella meravigliosa isola delle Baleari che ora si trovano, in un viaggio che sa tanto di luna di miele. Qui Belen e Stefano stanno forse preparando le nozze bis? Nel frattempo, complice anche il caldo, la bella argentina si è fatta presto fotografare in versione sexy dal suo ballerino, con pochi indumenti addosso. Ed è boom di like.

Che dici? Ti piacciono le foto? Sfoglia la gallery per vederle tutte.