Miss Inghilterra lancia la sfida "senza trucco" per le finaliste: eccole al naturale

Sono tutte bellissime. Ma qualche piccola differenza si vede. Per la prima volta nella storia di un concorso di bellezza, Miss Inghilterra ha lanciato una sfida alle sue finaliste, Bare Face Top Model, seguendo il movimento body positivity. Le concorrenti sono state chiamate a condividere alcune foto senza make up, filtri o fotoritocco. Ed ecco gli scatti di ragazze bellissime al naturale!

L'idea degli organizzatori è nata dopo aver visto molte giovani donne - anche di 19 anni - che si facevano anche qualche ritocchino di botox pur di partecipare alla gara, nella speranza di essere più belle.

Le 54 concorrenti di Miss England, il mese prossimo gareggeranno a Newcastle per l'ambita fascia. Per poi andare anche a Miss Mondo. La bellezza non è fatta di mascara e rossetto. È fatta di naturalezza e fascino innato, senza riempitivi e "trucchi" per apparire un po' diverse da come si è in realtà.

"La differenza tra ciò che le donne vedono sui social media, o in TV, e la realtà stessa ci sta sfuggendo di mano, motivo per cui abbiamo deciso di lanciare questo round per la prima volta nella storia del concorso, per affrontare questo grave problema", ha dichiarato il direttore della competizione Angie Beasley.

(Credits photo: Mercury Press & Media)