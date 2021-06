Little Simz: il 25 gennaio 2022 live al Fabrique, unica data italiana

Torna finalmente a Milano LITTLE SIMZ, nuova stella dell’hip hop UK che si è rivelata al grande pubblico nel 2019 con

l’album Grey Area, con cui ha ottenuto un Mercury Prize e l’attenzione dei media di tutto il mondo. Il nuovo album di

LITTLE SIMZ, “Sometimes I might be Introvert” uscirà il prossimo 3 Settembre ed è stato anticipato da 3 singoli, l’ultimo

dei quali, Rollin Stone, uscito ieri

Con il nuovo singolo Rollin Stone, Little Simz offre un potente pugno al cuore senza esclusione di colpi, scagliando i

suoi rap rapidi come nessun altro e ricordando alla gente perché è una delle artiste più influenti del panorama

contemporaneo.

Pungente di sacrosanta spavalderia e spinto da una furia controllata a malapena, Rollin Stone lancia riferimenti a Shibuya

e Gucci, agli Awards e a San Paolo, per evidenziare non solo come Simz è arrivata ai vertici ma anche la grinta e

l'energia doverosa per arrivare a certi traguardi: “Mummy handled business / Papa was a rollin stone / I’m a mix a both

there ain’t no bitch boy in my bones”.

Follow up dei due singoli pubblicati in primavera, l'epica Introvert che apre l'album seguita dalla splendida estasi di

Woman (senza dimenticare i video, l'ultimo dei quali diretto da Simz stessa), Rollin Stone è solo l'ennesima prova che

conferma lo status raggiunto da Simz, quello di una delle voci più urgenti e importanti che abbiamo oggi, in attesa di

ascoltare Sometimes I Might Be Introvert e di rivederla live sul palco del Fabrique di Milano.