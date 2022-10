Partecipa al concorso e vivi con noi un'esperienza unica!

Partecipa al concorso "Radio 105 ti porta al concerto di Salmo" e partecipare a uno dei suoi concerti:

- 17 novembre 2022 – Firenze, Mandela Forum

- 20 novembre 2022 – Mantova, Grana Padano Arena

- 22 novembre 2022 – Padova, Kioene Arena

- 25 novembre 2022 – Bologna, Unipol Arena

- 26 novembre 2022 – Livorno, Modigliani Forum

- 29 novembre 2022 – Roma, Palazzo dello Sport (SOLD OUT)

- 2 dicembre 2022 – Bari, Palaflorio

- 6 dicembre 2022 – Eboli (SA), Palasele

- 9 dicembre 2022 – Pesaro (PU), Vitrifrigo Arena

- 12 dicembre 2022 – Milano, Mediolanum Forum

- 16 dicembre 2022 – Brescia, Brixia Forum

- 18 dicembre 2022– Torino, Pala Alpitour

Potresti vincere un biglietto per te e un tuo accompagnatore non solo per assistere al concerto ma per girare all'interno del backstage e scoprire il dietro le quinte di un concerto epico!

Basta rispondere correttamente alle 3 domande su Salmo per accedere all'estrazione finale.

Che aspetti? Clicca qui per partecipare al concorso!