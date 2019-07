Giffoni 2019: anche quest'anno Radio 105 è Radio Partner del Film Festival

Il Giffoni Film Festival (alla sua 49a edizione) è ai nastri di partenza: dal 19 al 27 luglio torna il Festival a Giffoni e Radio 105 è Radio Partner dell'evento anche quest'anno!

Tante le attività in programma e gli ospiti: da lunedì a venerdì 105 Take Away sarà in diretta da Giffoni dalle 12 alle 14, mentre nel weekend avremo Gli Autogol e Annie Mazzola e Alessandro Sansone per 105 Weekend!

Ogni sera appuntamento con gli artisti che si esibiranno sul palco per i concerti e tante altre sorprese:

9 luglio – Anastasio, La Maschera

20 luglio – Elodie, La Rua

21 luglio – Arisa, The Minis

22 luglio – Mondo Marcio, Shade

23 luglio – Boombadash, Fred De Palma

24 luglio – La Municipàl, Daniele Silvestri

25 luglio – Izi, Junior Calli

26 luglio – Emis Killa, Finale Rap Contest

27 luglio – Mahmood, Massaroni

Appunatmento da venerdì 19 luglio!