Brunori Sas: fuori a gennaio 2020 l'album "Cip!"

Tutto è pronto per il nuovo album di Brunor Sas. Il cantautore calabrese ha, infatti, annunciato l'arrivo della sua prossima fatica discografica: il 10 gennaio 2020 uscirà "Cip!". Ad anticiparne l'arrivo, il singolo “Al di là dell’amore”, che sta avendo già un grandissimo successo.

In un post sui social, Dario ha parlato del suo nuovo progetto con ironia. "Il nuovo album uscirà il 10 gennaio e si chiamerà "Cip!". Le ragioni di questo titolo, almeno per il momento, vorrei tenerle per me. E non perché io sia malvagio (e lo sono), ma perché la scelta di un titolo sonoro nasce anche dalla voglia di lasciarvi uno spazio. Mi piace l'idea che possiate trovarci un significato associandolo liberamente alle canzoni contenute nel disco e al pettirosso di copertina religiosamente dipinto da un artista che stimo tanto: Robert Figlia @studioinnero Ovviamente sono disposto ad accettare le vostre critiche con calma e maturità, ma sappiate che se non vi piace questo titolo e soprattutto questa copertina siete delle brutte persone e non vi parlo più".

"Le sue canzoni sono specchi che riflettono la società di oggi e le sue parole sono poesia sonora per guarire dal mondo", scrive un fan su uno degli artisti contemporanei più impegnati del momento.

Nel frattempo, il cantante si prepara al tour nei palazzetti che prenderà il via da Jesolo a marzo del prossimo anno. Ecco le tappe per ora confermate:

- Martedì 3 marzo 2020 - Jesolo (VE)

- Sabato 7 marzo 2020 - Torino

- Venerdì 13 marzo 2020 - Assago (MI)

- Domenica 15 marzo 2020 - Casalecchio di Reno (BO)

- Sabato 21 marzo 20202 - Firenze

- Martedì 24 marzo 2020 - Ancona

- Venerdì 27 marzo 2020 - Roma

- Sabato 28 marzo 2020 - Napoli

- Venerdì 3 aprile 2020 - Bari

- Domenica 5 aprile 2020 - Reggio Calabria