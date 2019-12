Katy Perry e Orlando Bloom rimandano le nozze al 2020

Secondo le ultime indiscrezioni Katy Perry e Orlando Bloom non si sposeranno più questo mese, come preannunciato. La coppia ha infatti deciso di rimandare le nozze al 2020.

La motivazione? Semplice: secondo quanto rivelato a E! News da una fonte vicina alle due star, Katy e Orlando non sarebbero riusciti ad organizzare in tempo tutto ciò che avevano in mente per questo evento. "Volevano sposarsi velocemente, ma programmare tutto insieme è stato difficile". L'insider aggiunge: "Hanno appena finito di scrivere la lista degli invitati e di pensare alla maggior parte dei dettagli. Sperano di finalizzare il tutto molto presto perché sono entusiasti di sposarsi".

Sempre secondo la fonte, la cantante avrebbe in mente grandi progetti sull'organizzazione della cerimonia e dei festeggiamenti. In particolare la coppia avrebbe deciso (come già fatto da altri vip) di sposarsi due volte: la prima per pochi intimi, la seconda con una festa degna di due star, per poi partire per un viaggio di nozze lontano da Los Angeles.

Credits photo: Instagram/orlandobloom