Harry Styles, nel nuovo album sarà nudo

I fan di Harry Styles attendono con ansia l’uscita del secondo album dell’artista, intitolato “Fine Line”: la pubblicazione è prevista per il 13 dicembre e oggi il cantante ha rivelato che nell'album ci sarà una foto che lo ritrarrà nudo.

In un poster contenuto nell'album l’ex componente degli One Direction apparirà senza veli, con le gambe accavallate in direzione di un cuore enorme e con una mano che copre le parti intime. Con i tatuaggi ben visibili e in questa posa sensuale, Harry farà di sicuro impazzire i suoi fan.

In un’altra foto, già pubblicata sui social, l’artista indossa, invece, dei pantaloni bianchi con una camicia rosa con le bretelle. “Sarò io e sarò nudo”, ha dichiarato Harry in un’intervista per il programma Morning Mash Up su Sirius XM, confermando cosa vedremo sulla copertina di “Fine Line”.

Visualizza questo post su Instagram FINE LINE . THE ALBUM . DEC 13 Photo: Tim Walker Un post condiviso da @ harrystyles in data: 4 Nov 2019 alle ore 9:30 PST

Il cantante ha anche dichiarato di aver assunto dei funghi allucinogeni durante la registrazione del disco: “Fare questo album è stata una gioia – ha raccontato - Ero con i miei amici, a Malibu. Mi sentivo super al sicuro, tanto che ad un certo punto ho detto: ‘Voglio prendere dei funghi, è l’ora di divertirsi un po’. Siamo a Malibu, ho 24 anni, sono un musicista… perché no?’”.