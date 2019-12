Elettra Lamborghini su chi la definisce mangiauomini: "A Bologna mi conoscono come f**a di legno"

Elettra Lamborghini è innamoratissima di Afrojack, dj olandese, nonché suo fidanzato.

Spesso, Elettra è stata etichettata come seduttrice e mangiauomini, caratteristiche che smentisce fermamente. Intervistata da Libero, ha dichiarato: "Mangiauomini? Mai stata. Oggi sono innamorata, ma non sono una seduttrice come tanti mi etichettano, anzi, a Bologna mi conoscono come una f**a di legno. Da ragazzina avevo un'amica del cuore che stava con un ragazzo da tre anni, senza avergliela mai data. Per me era invincibile" e poi ha spiegato: "Secondo me, meno la dai e più sei f**a. Dico sempre che sono una Lamborghini a km zero e consiglio a tutte le ragazze di fare così."

In verità, Elettra ha avuto diversi ragazzi, ma ha raccontato di aver sempre voluto essere sicura dei suoi sentimenti: "Dopo 6 mesi li mollavo senza averci fatto niente. Dicevo ai fidanzatini che non gliel'avrei data finché non fossi stata sicura dei miei sentimenti. Se uno ti ama, ti ama a prescindere."

Infine, Elettra ha definito ingombrante il suo cognome, ammettendo che lo avrebbe voluto cambiare: "Se avessi potuto lo avrei cambiato. Non è semplice: ti chiedi se le persone si avvicinano a te per come sei o per come ti chiami. In realtà, sono pane, burro e marmellata una normale. Conosco persone che ostentano ricchezza ma che in fondo non sono felici. In Italia c'è un po' di invidia sociale ma me la cavo sempre con la simpatia."