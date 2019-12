Liam Payne è convinto: “Entro due anni gli One Direction torneranno in scena ”

La reunion degli One Direction è il sogno di migliaia di fan. Finora, però, non se ne è mai parlato e ciascun componente della boy band sta ormai seguendo altri progetti: quando il gruppo si è sciolto nel 2015, Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson e Niall Horan spiegarono che la decisione fu presa di comune accordo proprio perché ciascuno di loro sentiva l’esigenza di seguire dei progetti solisti. In seguito, Horan e Tomlinson hanno spiegato che non si trattava di un vero e proprio addio, ma piuttosto di una semplice pausa.

Tuttavia, da allora sono passati 4 anni e gli One Direction sono ancora in pausa, motivo per il quale in tanti hanno quasi perso la speranza di poterli rivedere insieme. Oggi, però, uno di loro, Liam Payne nello specifico, riaccende i sogni dei fan: “Penso che a un certo punto torneremo a esibirsi insieme – ha dichiarato durante il programma Sunday Brunch di Channel 4 – penso che lo faremo sicuramente. Non so ancora quando avverrà, so solo che ciascuno di noi ha pubblicato nuova musica e ora serviranno almeno due anni per promuoverla. Quindi penso che per la reunion bisognerà aspettare ancora almeno due anni”.

L’attesa, insomma, potrebbe essere ancora lunga; per ora per i fan l’importante è sapere che gli One Direction non hanno abbandonato il progetto di una reunion.