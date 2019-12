Eros Ramazzotti dichiara: "La trap mi fa paura, dà esempi sbagliati"

Eros Ramazzotti si racconta in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera dove esprime un giudizio sulla musica di oggi. "Amo Ultimo: una grande persona e un grande artista che a 23 anni sa già stare sul palco come un 50enne. In questi 10 anni è l’unico che mi ha dato qualcosa, sta riportando la gente verso il pop rock. Anche Coez e Calcutta sono forti".

Un artista del suo talento e con il successo che ha avuto in tutti questi anni di carriera si può permettere di sbilanciarsi un po' sulla musica che sta spopolando in questo periodo. Ed è per questo motivo che Eros ragiona anche sulla trap. Ecco cosa ha detto in merito: "Mi fa paura. Danno esempi sbagliati e c’è troppa violenza nelle canzoni. Vero che la realtà che descrivono è quella che è, ma bisogna essere positivi e pesare bene le parole. Manca uno che bestemmia e siamo a posto…". Diretto e conciso.

L'intervista è stata l'occasione anche per parlare dei problemi che ha avuto alle corde vocali, senza dimenticare di aggiornare i suoi fan sulla sua condizione sentimentale. "Sono orgogliosamente single ma se saluto una fan a Lubiana o mando un SMS alla nuova miss Italia qualcuno si inventa chissà che storia. So di essere nell’occhio del ciclone, ma non c’è freno allo schifo del gossip", ha scherzato il cantante romano.