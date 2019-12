Ed Sheeran è stato nominato "Artista inglese del decennio"

Il successo di Ed Sheeran è sempre più in espansione, tanto che è stato nominato "Artista inglese del decennio" dalla Official Charts Company.

Il cantante ha anche ricevuto il premio "Official Chart Record Breaker", poiché è stato l'artista con più singoli al numero 1 (12) tra il 2010 e il 2019 e anche quello che ha avuto singoli e album al primo posto per più settimane (79), sempre nel decennio di riferimento.

Ed è il terzo artista a ricevere il premio di "Official Chart Record Breaker" dalla compagnia che compila le classifiche musicali inglesi. Prima di lui erano stati premiati anche Justin Bieber, primo artista della storia ad avere tre singoli nella top 3 contemporaneamente, e Paul McCartney, per aver raggiunto più primi posti con gli album (ben 22 in tutta la sua carriera).

Martin Talbot, direttore dell'Official Charts Company, ha commentato: "Ed ha davvero dominato questo decennio e merita assolutamente il nostro premio! All'inizio del decennio era un diciottenne sconosciuto di Suffolk, ma la sua musica e i suoi successi sono importantissimi. Oggi, è sicuramente tra le superstar mondiali più conosciuti", Ed, invece, ha ringraziato i suoi fan: "Grazie a tutti quelli che mi hanno supportato in questi 10 anni, specialmente i miei magnifici fan. Ai prossimi 10!"

Inoltre, Shape Of You è stata nominata la canzone più di successo del decennio, seguita da Uptown Funk di Mark Ronson, Thinking out loud (sempre di Ed), Despacito di Luis Fonsi, Perfect (di Ed!), One Dance di Drake, Happy di Pharrell, All of Me di John Legend, Sorry di Justin Bieber e Rather Be dei Clean Bandit.