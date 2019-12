Rihanna riceve un premio ma rischia di romperlo per l’emozione [video]

Rihanna è stata ormai consacrata nell’Olimpo delle cantanti che hanno sfondato in ogni campo possibile e il suo successo le viene riconosciuto ogni giorno in un milione di modi. Dopo aver conquistato le classifiche musicali di tutto il mondo, adesso è impegnata nel campo della moda e del make-up, con una linea tutta sua che vende cifre da record. Ultimamente ha vinto il suo primo British Fashion Awards proprio per il successo del suo luxury brand Fenty Fashion, il nuovo marchio frutto della collaborazione con LVMH che aveva presentato durante il Women’s Wear Daily 2019.

Nonostante l’ascesa in ogni campo che intraprende, Rihanna non ha però perso in spontaneità e anche questa volta ha dimostrato di essere sempre la stessa ragazza di una volta. Durante il red carpet ha attirato gli occhi di tutti con il suo vestito sexy color menta, ma arrivata a casa ha girato un video che ha fatto sorridere tutti i suoi fan. Inizia a ballare insieme al suo collaboratore Jahleel Weaver sulle note di "Out Tha Mud" di Roddy Ricch, brandendo il premio appena vinto. Esilarante è però il momento in cui si dimentica di avere il premio in mano e lo lascia cadere a terra con un’espressione buffa che dice tutto della sua personalità. Il divertimento dei fan è bene espresso dai tantissimi messaggi sotto al post.