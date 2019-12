Cesare Cremonini è innamorato: la dedica per la fidanzata Martina

Cesare Cremonini è innamorato e lo ha dimostrato anche con una dolcissima dedica per la sua Martina.

Il cantante, infatti, ha postato sul suo profilo Instagram una foto dove dà un bacio sulla guancia alla fidanzata e, come descrizione, ha citato se stesso, con la canzone Giovane Stupida, dedicata, appunto a Martina: "Ogni santo giorno mi sveglio e guardo fuori dalla finestra quello che succede in questa parte dell'Universo. Poi vedo te."

Cesare, che ha poco pubblicato l'album Cremonini 2C2C The Best Of, che contiene appunto anche l'inedito scritto per la fidanzata, sembra davvero affiatato con Martina. Anche alla presentazione dell'album, dopo che aveva già condiviso un loro scatto sui social, aveva dichiarato: "C’è stato il momento in cui ero single e poi mi sono fidanzato con una più giovane, la canzone è nata da lì."

Non li trovate bellissimi?