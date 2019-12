Cardi B e Offset hanno chiesto aiuto a un prete per salvare il loro rapporto

Cardi B e Offset sono due affermate star dell’hip hop internazionale e, nonostante il successo, qualche problema ha recentemente colpito il loro matrimonio. I due artisti si sono sposati in segreto a settembre del 2017 e un anno dopo, a luglio 2018, sono anche diventati genitori di una splendida bambina, Kulture.

Dopo pochi mesi dalla sua nascita, Cardi B ha però annunciato di essersi separata dal marito, finito nel frattempo al centro del gossip per un possibile tradimento. Lei aveva chiuso la faccenda dichiarando che: “Non stiamo più insieme, ci vorrà del tempo per il divorzio ma proverò sempre molto amore per lui perché è il papà di mia figlia”. I rumors sul presunto tradimento imperversavano e così in seguito sono arrivate anche le scuse pubbliche di Offset dopodiché la coppia è tornata insieme.

Durante un’intervista con Vogue America, Cardi B ha raccontato che, per superare la crisi matrimoniale, si è appoggiata con tutta sé stessa alla fede, facendosi anche aiutare da un prete. “Tutti sui social network si comportano come se la loro vita di coppia fosse perfetta - ha dichiarato la rapper – ma tutti hanno dei problemi. Io credo nel perdono. Ci conto. Io e mio marito abbiamo pregato affinché potesse avvenire. Un prete è venuto da noi. E alla fine siamo giunti alla conclusione che siamo soltanto noi contro il mondo”. Ora la coppia sembra più forte che mai e la cantante ha anche dichiarato che: “Lui è la mia spalla, posso contare sul suo appoggio per qualsiasi cosa”.