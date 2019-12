Jay-Z strappa il telefono di un uomo che stava riprendendo Beyoncé

Negli ultimi tempi Jay-Z ha deciso di non nascondere più la sua gelosia nei confronti della bella e brava moglie Beyoncé e non ha paura di dimostrarlo in qualsiasi situazione. L’ultima occasione gli è stata offerta durante i festeggiamenti per il compleanno del loro amico Sean “Diddy” Combs, fondatore della Bad Boy Records.

Per la serata era previsto infatti un mega party privato nella sua villa di Los Angeles e la coppia stava facendo del proprio meglio per assicurare il massimo successo alla serata. In un filmato girato da un ospite della festa e caricato sui social, si vedono tutti gli invitati ballare sulle note di Every Little Step e Jay-Z in compagnia di Kelly Rowland e il rapper Saweetie. I problemi sono però arrivati quando mister “Jazzy” ha scoperto che un uomo stava apparentemente cercando di riprendere sua moglie mentre ballava con le amiche.

In un secondo video rubato si vede molto bene il rapper di Big Pimpin che strappa letteralmente lo smartphone di mano all’ospite e lo restituisce subito dopo, cercando di spiegare in modo deciso che nessuno può filmare sua moglie in un momento privato. Nel frattempo Beyoncé non si è però mostrata preoccupata dalla vicenda e si godeva in pace la serata che è entrata nella storia per essere anche il momento in cui Jay-Z sembra essersi ritrovato con l’ex amico Kanye West.