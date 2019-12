J-Ax ha annunciato la tracklist del nuovo album, Reale

Reale, il nuovo album di J-Ax, uscirà il 24 gennaio 2020. Il rapper ha annunciato, via Instagram, la tracklist dell'album, in cui ci saranno anche dei featuring. Inoltre, in reale ci saranno anche le versioni rimasterizzate di due brani già conosciuti: Ostia Lido e Tutto tua madre, scritta per il figlio.

Ecco la tracklist di Reale:

1. Mainstream (la scala sociale del rap)

2. Supercalifragili

3. Quando piove, diluvia

4. Beretta

5. Pericoloso

6. La mia Hit

7. Siamesi

8. Reale

9. Cristoforo Colombo

10. Fiesta!

11. Cuore a Lato

12. Per sempre nell'83

13. Redneck

14. Il terzo Spritz

15. Sarò scemo

16. A Me Mi

Bonus Tracks:

Ostia Lido (remastered)

Tutto tua madre (remastered)

Nell'annuncio della tracklist, inoltre, J-Ax ha annunciato che ci saranno anche dei featuring, e, con un altro post ha svelato che uno di questi sarà con Enrico Ruggeri.