Selena Gomez se l'è fatta sotto pur di non rinunciare al concerto di Ed Sheeran

Selena Gomez è una grandissima fan di Ed Sheeran, tanto che, una volta se l'è fatta un po' addosso per non rinunciare al concerto del cantante.

La storia è stata raccontata proprio da Selena, che mentre era ospite a Kiss FM, doveva raccontare tre episodi della sua vita, due finti e uno vero, e poi, dopo che i conduttori provavano ad indovinare, svelare quale fosse quella vera. Nessuno è riuscito ad indovinare che la storia reale era proprio quella riguardante Ed Sheeran.

Selena ha raccontato: "I miei amici ed io adoriamo andare ai concerti. Ed Sheeran suonava all'Hollywood Bowl e c'era così tanto traffico per arrivare, ho cominciato a sentirmi, diciamo, poco a mio agio lì sotto. Quindi potrei dire che per la prima volta ho bagnato un po' i pantaloni", aggiungendo che inizialmente voleva andarsene, ma il suo amore per Ed è troppo forte: "Non ero contenta, ma non me ne volevo andare. Mi sono detta: 'Okay, metto un maglione in vita e...' Ce l'ho fatta a vedere tutto il concerto."

La cantante, poi, ha ammesso di non averne mai parlato a nessuno e: "Non vedo l'ora di leggere i titoli su questa storia."