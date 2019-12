Lady Gaga sta lavorando al sesto album: "Non so quando mi sono fatta l'ultima doccia"

Lady Gaga sta lavorando al suo sesto album dal 2016, anno di uscita di Joanne. Ed è così concentrata sul suo lavoro che ha dimenticato di lavarsi.

Risale a mercoledì un tweet della cantante dove si prende in giro da sola, condividendo una conversazione avvenuta tra lei e la sua assistente personale, che la avrebbe chiesto quando si è fatta la doccia.

"La mia assistente mi ha chiesto "Quando è stata l'ultima volta che ti sei lavata?" Io le ho risposto che non mi ricordo." ha tweettato Lady Gaya, insieme all'hastag #LG6, per comunicare ai fan che la colpa è solamente del futuro album.

#LG6

my assistant: when’s the last time you bathed

me: i don’t remember