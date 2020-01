Dua Lipa ha sfoggiato un look perfetto per Capodanno

Dua Lipa ha salutato il 2019 e ha dato il benvenuto al nuovo anno nel migliore dei modi: come testimoniano le foto condivise sui social, la popstar ha festeggiato il Capodanno scegliendo il look perfetto per questa festa. Ha indossato, infatti, un miniabito scintillante e supersexy che ha esaltato il suo fisico e delle scarpe in coordinato, delle décolleté altrettanto luminose.

Il minidress glitterato, tra l’altro, è del marchio di streetwear italiano GCDS e sembra davvero perfetto per lei. Ma non è la prima volta che Dua Lipa stupisce per i suoi outfit incredibili: poco prima di Natale, ad esempio, l’artista 24enne ha lasciato tutti a bocca aperta sul red carpet dei MAMA Awards di Nagoya, in Giappone, con un mini abito praticamente uguale a quello di Capodanno ma di colore fucsia.

Il 30 aprile Dua Lipa si esibirà per la prima volta al Mediolanum Forum di Milano e chissà quali abiti sceglierà per stupire i suoi fan.

